Peke nga deputized agent sa LTO mag-atubang og kasong criminal

Nagpakaaron-ingnong Land Transportation Office (LTO) agent, nabisto human nanghadlok og traffic enforcers sa Dakbayan sa Sugbo aron lang makaipsot sa iyang violation
Nahitabo ang insidente niadtong Marso 20, 2026, alas 4:30 sa hapon sa N. Bacalso Avenue.
Gipara sa mga personnel sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang usa ka pribadong sakyanan tungod sa ilegal nga pagsulod sa BRT lane.
Ang usa ka pasahero nga nagsul-ob og security ID sling nimando sa drayber nga dili ihatag ang lisensya.
Nangangkon siya nga agent sa LTO, nikuha og mga hulagway sa mga enforcer, ug nanghadlok nga i-report sila sa maong ahensiya. Human sa pag-verify ni LTO 7 Regional Director Atty. Wendel Dinglasan, nakompirma nga ang maong tawo wa’y deputation gikan sa ilang ahensiya.
Tungod niini, nagplano si Dinglasan nga pasakaan og kriminal nga kaso ang maong indibidwal tungod sa pagpakaaron-ingnon nga opisyal sa gobiyerno.
Giawhag sa LTO ang publiko nga i-report dayon ang bisan kinsa nga mogamit sa ngalan sa ilang ahensiya aron manghadlok o mangilad. / PR