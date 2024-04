Peke nga doktor nasakpan, gidakop

Duha ka adlaw nga nagsilbi nga rural health doctor sa local government unit sa lungsod sa Dalaguete apan naboking nga peke hinungdan nga gipadakop.

Ang suspek giila nga si Antonio Jabonbillo Apechi, alyas Yang, 50, ulitawo, taga Seaside Baliwasan, Zamboanga City apan temporaryong nagpuyo sa Sityo Suba, Poblacion, Dalaguete. Siya gipasakaan og kasong Usurpation of Authori­ty or Official Functions (Rural Health Physician).

Ang suspek usa ka licensed professional teacher.

Sa imbestigasyon sa kapuli­san sa Dalaguete nga gipangulohan sa ilang hepe nga si P/Maj. Clemente Ceralde Jr., nahibaw-an sa Superbalita Cebu nga ang suspek nadakpan alas 4:45 sa hapon, Miyerkules, Abril 24, 2024, sa Dalaguete Rural Health Unit (RHU) sa dihang nabuking sa mga personnel sa Human Resource Department sa LGU nga gipangulohan ni Noel Taclob, HR officer uban sa kapulisan sa Dalaguete.

Ang suspek nipaila nga doktor ug ni-apply gamit ang lisensiya sa usa ka physician pinaagi sa falsification of public documents.

Nadawat siya isip rural health physician sa lungsod apan sa validation, nasuta nga di diay kini siya tinuoray nga doktor hinungdan nga gidakop. / DVG