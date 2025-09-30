Peke nga LottoMatik sa Sugbo gibungkag

Gipahugtan sa kapulisan ang kampanya batok sa Illegal Numbers Game nga nagtakuban sa ngalan nga “LottoMatik” dinhi sa Probinsiya sa Sugbo.
Tulo ka mga tawo ang nasikop sa sunod-sunod nga operasyon sa Consolacion, Talisay, ug Minglanilla niadtong Septiyembre 27 ug 28, 2025.
Ang unang pagpangronda nahitabo alas 4:20 sa hapon, Sabado, Septiyembre 27, 2025, sa Lower, Brgy. Polog, Lungsod sa Consolacion.
Napusasan ang cashier nga si alyas Aida,33, nagpuyo sa maong dapit, human naaktuhan sa kapulisan nga nag-isyu og pusta sa illegal numbers game sulod sa iyang LottoMatik booth.
Ang operating team sa Provincial Intelligence Unit (PIU) CPPO pinangulohan ni Police Lt. Col. Joseph Cruz Carlit, uban sa mga personnel sa Consolacion Police Station ang nisikop sa cashier human nakadawat og impormasyon nga kusog ang sugal sa LottoMatik sa ilang area.
Nasakmit sa kapulisan ang daghang gambling paraphernalia sama sa usa ka PCSO LottoMatik Thermal ticket nga dunay number combinations 357, P10 nga pusta, usa ka unit sa POS Machine P260 nga kita gikan sa ilegal nga sugal, usa ka Itel A70 cellphone, ug LottoMatik Booth.
Gisundan kini og lain pang operasyon alas 6:30 sa gabii, Dominggo, Septiyembre 28, 2025, sa LottoMatik swertres booth sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay.
Naaktuhan sa mga operatiba sa Talisay City Police ang usa ka inahan nga si alyas Jean, 39, minyo, taga Barangay Lawaan 2, nga nagpadagan sa ilegal nga sugal. Nakumpiskar ang mga unauthorized gambling paraphernalia ug P335 nga cash.
Sa susamang gabii, napusasan sab ang usa ka inahan nga teller sa Purok Sibuyas, Barangay Tubod, Lungsod sa Minglanilla nga si alyas Beng, 41, naaktuhan sulod sa iyang teller booth nga namaligya og ticket. / GPL