Peke nga Optometrist gisikop sa Bohol

Usa ka mag-uuma nga nag-operate og optical clinic sa lungsod sa Guindulman Probinsya sa Bohol ang nalutsan og warrant of arrest sa kasong Revised Optometry Law of 1995 ug malampuson nga nadakpan sa kapulisan sa maong lungsod alas 12:10 sa kaadlawon, Biyernes, Abril 17, 2026, sa Barangay Tabajan, Guindulman.
Ang akusado giila nga si alyas Ireneo, 55, taga Purok 5, Barangay Bulawan lungsod sa Guindulman.
Ang Guindulman Municipal Police Station, sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Kentbel Ceasar Parcon, ni serve sa warrant of arrest batok kang Ireneo nga giluwatan ni Judge Samuel Amila Biliran, ang Executive Judge sa RTC Branch 20 sa lungsod sa Loay niadtong Abril 6, 2026 nga dunay gitugot nga piyansa nga P48,000 alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Usa sa mga imbestigador sa Guindulman Municipal Police Station nibutyag nga base sa pamahayag sa akusado nga nag-operate kini og optical clinic sa maong lungsod sulod na sa 20 ka tuig.
Apan giangkon niini nga nakahuman siya sa kursong Optometry apan wala siya makapasar sa board exam.
Tungod kay duna na siya'y taas nga kasinatian nag negosyo siya pinaagi sa pagbaligya og antiyohos nga dunay grado.
Mo-eksamin usab siya sa mata sa iyang mga kliyente nga magpataod og eye glasses sanglit kompleto man siya sa gamit.
Apan gireklamo matud pa kini sa iyang kompetensiya ug gipasakaan og kaso sa kalapasan sa Revised Optometry Law of 1995 human masuta nga wala siyay lisensya sa iyang propesyon. / AYB