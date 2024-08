Pekeng PWD cards sumpuon

Sa tinguha nga masumpo ang pagkatap sa peke nga PVC Identification (ID) cards alang sa Persons with Disabilities (PWDs), ang Dakbayan sa Mandaue nakatakdang mopatuman og bag-ong sestima nga adunay Quick Response (QR) codes nga magpakita sa hulagway sa tag-iya mismo sa card.

Sa interbyu sa Sun.Star Cebu, si Dr. Michael Allan Pielago, Persons with Disability Affairs Office (PDAO) head, nilatid sa plano sa Dakbayan sa pagpalambo ning maong sestima.

Matod ni Pielago nga kinahanglang ma-upgrade ang mga ID diin gamitan na kini og facial recognition technology ug ilakip na sab niini ang dugang mga programa ug serbisyo alang sa PWDs.

Gitino ni Pielago nga mahinungdanon kining maong inisyatiba aron mapugngan ang paggamit sa peke nga PWD cards sa dautan nga intensyon ug maprotektahan ang lehitimong tag-iya.

Nagkanayon si Pielago nga makigtambayayong ang city government sa Management Information System Office sa tibuok tuig aron maseguro nga malampuson kining maong lakang.

Wala pa man tuod kompirmadong taho nga adunay gipamaligya nga peke nga PWD cards sa Dakbayan, apan gitino ni Pielago nga kinahanglan nga mapugngan na kining daan.

Matod ni Pielago nga dili siya gusto nga ang mga tawo nga wala’y apan sa lawas mao na hinuon ang makabenepisyo sa PWD IDs.

Asoy ni Pielago nga adunay duha ka mga klase ang disabilities: ang apparent (klaro) ug non-apparent (dili klaro).

Ang apparent dissablitities sama sa dili makakita ug dili makadungog maoy labing dali nga maaprubahan.

Kabahin sa non-apparent dissablities, gikinahanglan ang mas lawom nga pagsusi.

Sa kasamtangan, ang Mandaue City adunay kapin sa 7,000 ka rehistradong PWDs.

“PWDs could easily fall victim to scams if we don’t take action,” matod ni Pielago.

Gihimo kining maong inisyatiba human gibisto ni Cebu City Councilor James Cuenco niadtong Mayo, 2024 ang illegal nga pagbaligya og pekeng PWD IDs nga nagbalor og gikan sa P2,000 ngatdo P4,000.

Ang kasamtangan, ang PWD ID cards giingon nga dali ra sun-on.

Ubos sa Republic Act 10754, ang PWDs hatagan og discounts sa mga pamaliton, transportasyon ug uban pa nga mga benepisyo. / CAV