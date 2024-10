Pelare: 128 ka polis gipangbalhin

Dili mominos 128 ka mga polis sa Central Visayas ang gipangbalhin sa laing police station human masuta nga dunay mga pamilya nga midagan sa nagsingabot nga midterm elections sa Mayo 2025.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, ang labing daghan sa gipangbalhin mao ang gikan sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) diin dunay 71 ka mga polis.

Gisundan sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga dunay 39, dunay 14 gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO), usa sa Mandaue, Siquijor, Cebu City ug Regional Mobile Force Battalion samtang wala sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Apan nipahibawo si Pelare nga dili pa kini final sanglit magpadayon pa ang ilang inventory ug molusad usab sila og review labot sa ubang mga personnel nga dunay kadugo apan layo na kini sa linya sa ilang pamilya.

"Mao ni initial gihatag sa atong inventory. Mao nay gihatag nga report ang atoa man gud mga provincial office ug city police offices nag conduct sila’g inventory so mao ni ilang gihatag nga numbers so mao ni gi-isyuhan og order but dili pata ka ingon nga mao nani final number kay basin og upon review naa pay nakaligtaan," matod ni Pelare.

Nipasabot si Pelare nga temporary lamang ang pagbalhin kanila sa laing police station sanglit ibalik ra usab sila kung mahuman na ang piniliay.

Dili na matod pa kini bag-o sa ilang hugpong sanglit matag panahon sa election mao usab kini ang mahitabo diin kadtong mga police personnel nga adunay kabanay kinahanglan nga ibalhin gyud kini aron dili maka impluwensya sa piniliay.

“There’s nothing new about this policy because this has been always the policy of PNP... is adopting pursuant to our position nga politically neutral gyud ta," dugang ni Pelare.

Gawas sa mga non commission officer isunod usab sa PRO-7 kadtong mga opisyal ug nga station commanders nga miabot na sa duha ka tuig nga nahimong hepe sa usa ka police station inig abot sa election period.

Gilauman nga sa dili pa mag sugod ang election period sa sunod tuig ipahigayon ang paghulip sa mga station commanders.

Sa tibuok Pilipinas dunay 1,600 ka mga personnel ang gipangbalhin sa laing mga lugar nunot sa nagpadayon nga inventory sa ilang mga polis nga dunay kabanay nga mikandidato. / AYB