Pelare: Dili mokompiyansa

Mipagawas karon og kamandoan ang pangulo sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Anthony Aberin, sa tanang police personnel atol sa gipatawag nga command conference nga kanunay nga magbantay sa panahon nga sila motubag og alarma.

Kini aron dili na masubli ang nahitabo kang Police Staff Sergeant Orvin Seth Lim Felicio, sakop sa Station 5 sa Mandaue City Police Office (MCPO) nga napusilan-patay sa usa ka 16 anyos nga miyembro sa usa ka gang sa Barangay Banilad sa syudad sa Mandaue niadtong Sabado sa kaadlawon.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Aberin, gipahimangnoan ang tanan nga mag-alerto sa kanunay dili lang panahon nga naka-duty lakip na kon off duty kon ugaling motubag og alarma.

Sa nahitabo kang Felicio, mipadangat sa iyang pahasu­bo si General Aberin sa pamilya ug kabanay sa maong polis.

Gitakda nga mobisita ang heneral sa haya sa biktima aron mohatag sa iyang kataposan nga pagsaludo sa polis nga namatay subay sa pagtubag sa iyang trabaho.

Mohatag usab ang PRO 7 og hinabang pinansyal sa asawa niini nga dunay gibilin nga duha ka anak.

Gipasakaan na og kasong murder ang menor de edad nga nadakpan sa mga polis sa dakbayan sa Mandaue human ni mitahan sa iyang kaugali­ngon sa balay sa iyang magtutudlo sa Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo.

Una na nga miangkon ang maong suspetsado nga iyang napusilan si Felicio tungod sa kahadlok nga dakpon tungod sa iyang pagdala-dala og armas niadtong tungora.

Naigo sa bukton ug ulo ang biktima nga polis ang hinungdan sa hinanali niini nga kamatayon gamit ang kalibre 38 nga pistola.

“This is really an eye opener for us because a 16-yr old who was bringing firearms staying on the street and shooting police officer. So, pero pagmakita nimo ang background, a little background sa suspect he is a gang member and he was involve in previous incidents that is why we go back to the table, the drawing board and make sure that out police officers will not be complacent,” dugang ni Pelare. / AYB