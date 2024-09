Pelare: Monitoring batok sa Pogo palig-unon sa PRO 7

Palig-unon sa Police Regional Office (PRO) 7 ang pagpaniid sa operasyon sa Philippine offshore gaming operator (Pogo).

Kini ang gibutyag ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7.

"Ongoing ang atong mo­nitoring regarding sa POGO, and we have some establishments being look upon for possible activities related to POGO, amo lang i-assure sa publiko nga sa amo na gikaingon sauna dili mo undang ang Police Regional Office 7 sa pag conduct og monitoring related to POGO," matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga nagtuo sila nga ang mga nagpadagan sa Pogo naa kini sa mga high-end nga mga subdivision ug mga dagkong establisamento nga estrikto ang gipatuman nga seguridad aron walay makapaduol nga bisan kinsa nga tawo.

Sama sa Pogo hub sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga lisod ang pag-detect kung unsay gihimo sa maong mga langyaw nga nag-abang og duha ka building sa inila nga hotel sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu.

Tungod niini, dako og matabang kung dunay local persons nga naa sa sulod nag trabaho ang motug-an sa kapulisan labot sa illegal nga operation sa Pogo aron mahatagan dayon nila kini og aksyon.

"So makita ninyo nga itago gyud nila unya inig gawas sa mga empleyado or sa mga nagtrabaho didto naka-van dili makita ang sulod, they trying to hide it, so its very important that naay mga concerned citizens nga mo-coordinate gyud sa kapulisan or sa lain-laing ahensya sa gobyerno para mahibaw-an nato nga ang usa ka area naay Pogo," dugang ni Pelare.

Hugot karon ang pakig-ala­yon sa kapulisan sa matag establisamento lakip na sa mga exclusive subdivision subay sa kasayuran nga nakuha nga naa kini nag-operation sa maong mga lugar tungod kay lisud ni ma-monitor.

Kahinumdoman, malampuson nga na ronda sa hini­usang pwersa sa National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) ug Department of Social Welfare and Development lakip na sa Department of Justice sa Pogo operation sa usa ka hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu niadtong Agusto 31, 2024.

Sa maong operasyon, dul-an sa 200 ka mga langyaw ang na-rescue nga naglangkob sa mga Chinese National, Indonesian ug taga nasod sa Myanmar.

Dinhi nasuta nga bisan sa kamandoan ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga i-ban na ang maong matang sa sugal apan duna pa gihapoy nagpabilin nga nag operate niini nga patago.

Una na nga mipahibawo ang PAOCC nga duna pay Pogo operation sa Central Visayas particular na sa probinsya sa Sugbo apan wala lang sila magsaba kung asa kini tungod kay nagpadayon ang ilang validation. / AYB