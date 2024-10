Pelare:Wa apektohi sa Quad hearing

Sa padayon nga hearing sa Quad Committee sa Ubos Balay-Balauranan diin giimbestigar ang giingong extra judicial killings (EJK) sa war on drugs sa kanhi administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte.

Gipahibawo sa Police Regional Office (PRO) 7 nga wala sila matandog niini sanglit gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare ang Philippine National Police (PNP) organization nga professional nga motan-aw sa sitwasyon.

Nahisgotan sa hearing ang pipila ka mga PNP official sa PRO 7 nga giingong gilambigit sa patay sa war on drugs.

Alang kang Pelare nga padayon lang sila sa ilang trabaho nga mao ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw sa tibuok rehiyon.

Apan iyang gibutyag nga taliwala sa maong mga kontrobersiya nga gihapa sa PNP wala mabalaka si Pelare sanglit trabaho matod pa kini sa Kongreso ug sa Senado ang paglusad sa imbestigasyon aron makapanday sila og balaod.

Kung dunay ipatawag sa kaulohan nga police official gikan sa PRO 7, ila kining ipa atubang sa nagpadayon nga pagdungog sa giingong EJK.

"What we can just contribute is kung naay mga data or mga offices nga ipatawag we will make sure or we will encourage them to appear, but as far as we are concerned we are delivering police services here in Central Visayas and it will not change whatever is the situation," matod ni Pelare.

Kahinumdoman, ang kanhi labing unang babaye nga nahimong Cebu City Police Office (CCPO) director nga si Police Colonel Royina Garma gipasanginlan nga utok sa mga patay sa Dakbayan sa Sugbo atol sa iyang pamunoan.

Nanganlan pa ang usa ka police official nga si Police Major Kenneth Paul Albotra nga usa sa nagpatay kang Tanuan Mayor Antonio Halili nga gipusil atol sa flag raising ceremony sa lungsod niadtong Hulyo 2, 2018. / AYB