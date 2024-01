Pelicans gisugba sa L.A Clippers

Gibuntog sa Los Angeles Clippers ang New Orleans Pelicans, 111-95, sa mismong korte sa nauwahi sa Sabado, Enero 6, (RP time) sa NBA regular season game.

Nagtinabangay ang Big Three sa Clippers nga sila si Paul George, Kawhi Leonard ug James Harden sa pag-aswat sa Clippers.

Si George nipasulod og unom ka mga tres ug nitapos sa duwa bitbit ang 24 puntos, si Leonard nipaambit og 19 puntos lakip pa ang 9 ka rebounds, samtang si James Harden maayo’ng nakapasa sa iyang teammates ug nirehistro kini og 13 ka assists ug walo ka puntos.

Gikuha sa Clippers ang ika-14 nga daog sulod sa 16 ka duwa, sukwahi sa dalan nga gisubay sa ilang City of Angels rival nga Lakers.

Anaa sa ikaupat nga pwesto ang Clippers sa Western Conference dala ang 22-12 nga baraha.

“I just think defensively, we were locked in,” matod ni Clippers coach Tyronn Lue.

Si Jonas Valanciunas nibuhat og 13 puntos ug 11 ka rebounds alang sa Pelicans.