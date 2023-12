Pelicans miabante sab sa In-Season semis

Nagpakatap og 30 puntos si Brandon Ingram aron pa­ngulohan ang kadaugan sa New Orleans Pelicans ba­­­tok sa host Sacramento Kings, 127-117, sa ilang kau­­­ga­­­li­ngong knockout quar­­ter-­finals game sa 1st In-Sea­­son Tour­nament sa Na­tio­­nal Bas­ket­ball Associa­tion (NBA) ning Martes, Disyem­­bre 5, 2023 (PH time).

Ang Pelicans, nga maoy ikaduhang team nga nakasulod sa semis sa In-Season sunod sa Indiana Pacers, nakadawat sab og 23 puntos gikan ni Herbert Jones, 18 puntos gikan ni Jonas Valanciunas ug 17 puntos gikan ni CJ McCollum.

“It’s a growth moment for us to have an opportunity to be one of the first,” batbat ni New Orleans coach Willie Green.

“This is the first time we’ve had the In-Season Tournament. You put a game in front of us that’s meaningful, I don’t care who it is, where it is, we want to win.”

Ang Kings gipangulohan ni De’Aa­ron Fox pinaagi sa iyang 30 puntos, nihatag og 26 puntos si Domantas Sabonis samtang nitam­po og 21 puntos si Malik Monk.