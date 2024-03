Pelicans nakaipsot sa 76ers

Naluwas ang New Orleans Pelicans sa uwahing buylo sa Philadelphia 76ers aron bitbiton ang 103-95 nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA), Sabado, Marso 9, 2024 (PH time) sa Philadelphia.

Gisuwayan sa 76ers pagpapas ang 35 puntos nga labaw sa Pelicans ug nisikit gyud kini, maayo na lang gani nga nakahimo og timely plays ang Pelicans ug nakuwangan na pud sa oras ang 76ers.

Niinit unta ang Philadelphia sa fourth quarter diin nibuhat sila og 34 puntos.

Si Zion Williamson nipabuto og 23 puntos ug 12 ka rebounds samtang si Naji Marshall niamot og 18 puntos alang sa Pelicans.

Kuwang gyud ang pwersa sa Philadephia kay wa gihapon nakaduwa ang injured All-Stars nga sila si big man Joel Embiid ug guard Tyrese Maxey.

Sa habig sa Philadelphia, nibuhat si Tobias Harris og double-double nga 21 puntos ug 10 ka rebounds samtang si Kelly Oubre Jr. nitunol og 20 puntos.

Nagkamuritsing ron ang 76ers sa pagkawala sa ilang mga sinaligan ug napilde na kini og 15 sulod sa 21 ka duwa. Natagak ang gilauman nga Eastern Conference contender na karon sa ikapito nga pwesto nga adunay 35-28 (win-loss) nga baraha.

Sukad nga napiang si Embiid niadtong Enero 30 atol sa duwa kontra sa Golden State Warriors, ang 76ers nakabuhat lang og 6-11 nga rekord.

Wala pa nasuta kon kanus-a makabalik si Embiid gikan sa knee surgery.

Napilde ang 76ers og tulo ka sunodsunod sukad wa nakaduwa si Maxey, kinsa nagrekober pa sa iyang concussion.

Naigo ang ulo ni Maxey sa lain nga player sa pagkawala sa iyang balanse sa dihang siya nilusot sa duwa kontra sa Dallas Mavericks.

“We’re missing Joel, we missed Tyrese the last couple of games,” padayag ni 76ers guard Kyle Lowry. “I think we have time to figure it out. We’ve got to get healthy and get to a position where we can compete.”

Gibutyag hinuon ni Philadelphia coach Nick Nurse nga maayo ra ang kahimtang ni Maxey, ila lang gisunod ang mga lakang kalabot sa NBA concussion protocol. / RSC