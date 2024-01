People’s initiative gisuspenso

Gisuspenso sa Commission on Elections (Comelec) ang tanang proceedings kalabot sa kontrobersyal nga People’s Initiative (PI) for Charter change (Cha-cha) nga nagtumong sa pag-amendar sa 1987 Constitution.

Sa press conference sa Lunes, Enero 29, 2024, si Comelec chairperson George Garcia niingon nga ang mga proceeding kalabot sa PI, lakip ang pagdawat sa signature forms, gisuspenso hangtod sa dugang nga pahibalo aron malikayan ang “problema, kagubot ug dili pagsinab­tanay.”

“Indefinite po ang suspension, until the Commission is able to come up with credible, properly reviewed, revised and enhanced rules on People’s Initiative,” matod niya.

“Base po sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan ‘yung aming existing IRR (Implementing Rules and Regulations) concerning the People’s Initiative dahil sa atin pong palagay, may mga bagay po doon na kulang at wala sa ating guidelines,” dugang niya.

Gitumbok ni Garcia ang Comelec Resolution 10650, nga nagtugot sa pagsumite sa mga signature page, ingon man sa ilang sertipikasyon isip integral nga bahin sa petisyon alang sa PI.

Ang chairman sa Comelec niangkon sa sayo pa, nga wala pay gipasaka nga petisyon nga may kalabutan sa PI.

Sa Enero 26, 2024, ang Comelec miingon nga nakadawat sila og mga signature forms nga may kalabutan sa PI gikan sa 1,072 ka mga lungsod ug siyudad.

Sumala sa gimando ubos sa 1987 Constitution, ang mga amendment mahimo’ng isugyot pinaagi sa people’s initiative sa petisyon nga labing menos 12 porsyento sa kinatibuk-ang gidaghanon sa rehistrado’ng mga botante, diin ang matag legislative district kinahanglang representahan sa labing menos tulo ka porsyento sa mga rehistradong botante.

Ang Comelec gimanduan sa pag-verify sa katinuod sa mga pirma nga gilakip sa petisyon sa dili pa kini maka-iskedyul og nasudnong plebisito diin ang mga tawo mobotar sa gisugyot nga mga kausaban sa konstitusyon sa mga petitioner.

Sa pakighinabi sa radyo, si Garcia niingon nga kadtong nipirma sa PI mahimo’ng modangop sa ilang mga buhatan kon gusto nilang i-withdraw ang ilang mga pirma.

Nahimo’ng kontrobersyal ang PI alang sa Cha-cha tungod sa giingong “signature for sale” o pagtanyag sa social financial aid baylo sa pirma.

Gipasanginlan sab si House Speaker Martin Romualdez nga maoy nag-arkitekto sa pagduso sa Cha-cha pinaagi sa PI bugti sa P20 milyunes nga reward matag legislative district. / TPM sa SunStar Philippines