Pepito di uyon sa gisugyot nga ‘Anti-Drunk Ordinance’

Supak si Konsehal Winston Pepito sa gisugyot nga “Anti-Drunk Ordinance” nga nagtinguha nga silotan ang mga establisemento nga mag-serve og ilimnong makahubog sa mga kostumer nga klarong hubog na.
Sumala ni Pepito, dili patas ang maong ordinansa tungod kay gipasa niini ang responsibilidad gikan sa indibidwal ngadto sa mga negosyo.
Nagpasidaan siya nga mahimo kini magpahinay o magpaduha-duha sa mga establisemento sa pagserbisyo sa ilang mga kostumer nga posibleng makaapekto sa lokal nga ekonomiya ug sa mga empleyado. Imbes nga magpahamtang og multa, gisugyot ni Pepito nga magpahimutang na lang ang mga establisemento og mga pahimangno sa publiko sama sa “Ayaw Pagmaneho Kung Nakainom” ug uban pang mensahe aron pahinumdom sa responsableng pag-inom.
Nidugang siya nga mas makapanalipod kini sa mga negosyo ug sa ilang mga trabahante samtang gidasig ang mas luwas nga pag-inom og alkohol. / CAV