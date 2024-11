'Pepito' mi-landfall sa ikaduha'ng higayon; 43T ka pamilya apektado

Nihimo sa iyang ikaduhang pag-landfall ang super bagyong Pepito, 3:20 sa ha­pon, Dominggo, Nobiyembre 17, 2024, sa Dipaculao, La­la­wigan sa Aurora sa Luzon.

Si Pepito unang ni-landfall duol sa Pangasinan ug Catandua­nes, alas 9:40 sa gabii niadtong Sabado, Nobiyembre 16, 2024.

“Significant weakening will occur during the passage of this tropical cyclone over mainland Luzon today (Dominggo). Further weakening will also occur as Pepito moves over the West Philippine Sea due to the incoming northeasterly wind surge,” sumala sa alas 2 sa hapon nga weather bulletin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Ad­mi­nistration (Pagasa).

Ug sa alas 10 sa Dominggo, dason sa Pagasa, ang sentro ni 'Pepito' naa sa 120 kilometros east southeast sa Baler, Aurora uban sa maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour (km/h) ug paghuros ngadto sa 230 km/h, ug central pressure nga 935 hPa. Kini nag-irog padulong sa northwestward sa gikusgon nga 20 km/h.

BIKTIMA

Sa press briefing niadtong Sabado, Nobiyembre 16, 2024, si Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno nii­ngon nga adunay kinatibuk-ang 43,623 ka pamilya o 134,653 ka indibidwal ang gipaubos sa forced evacuation nga gipatuman sa local government units (LGUs) ilabina sa Bicol region.

Matod ni Nepomuceno, giandam ang emergency res­ponse assets, lakip ang family food packs ug hygiene kits.

Matod niya, nga 36,694 ka mga uniformed personnel ang naka-standby alang sa search, rescue, ug relief operations, ug sa kinatibuk-an nga 2,299 ka land vehicles, watercraft, ug navy vessels andam na alang sa deployment.

Sa sayo pa, ang senior wea­ther specialist sa Pagasa nga si Chris Perez nihatag og gibug-aton sa mga taho sa pagbaha sa Tiwi, Albay, nga nagpakita sa mas kusog nga weather system nga posibleng makaapekto sa coastal areas niadtong Dominggo.

Gipasidan-an usab sa state weather bureau ang mga pagdagsang sa bagyo sa mga komunidad sa baybayon.

“We aim for zero casualty with Pepito. We’ve undergone massive preparations in Regions 1, 2, Cordillera Administrative Region, Regions 3, 4-A, 8, and Calabarzon,” matod ni Nepomuceno.

Niadtong Dominggo, ang Ambuklao, Binga, San Roque ug Magat dams sa Luzon ning-abli sa ilang mga ganghaan aron tugotan ang pagpagawas sa tubig tungod kay ang Pepito gibanabana nga mobubo usab og kusog nga ulan sa rehiyon.

Alas 11 sa buntag, ang sila­ngang bahin sa Polillo Islands lakip ang Burdeos, Patnanu­ngan, ug Jomalig ubos sa tropi­cal cyclone wind signal no. 5 tungod ni 'Pepito. / TPM / SunStar Philippines