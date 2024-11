Pepito nahimong Super Typhoon, 5 ka lungsod sa Sugbo signal #1

Ang amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo ang padayon nga nakasinati sa epekto sa Bagyong Pepito hinungdan nga gipaubos sa wind signal no. 1, samtang ang ang Super Typhoon Pepito moagi sa Luzon.

Ang Department of Science and Technology - Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (DOST-PAGASA) nagpagawas og weather update alang sa Central Visayas, diin gibantayan ang mga lugar sama sa Daanbantayan, Medellin, ug Bantayan Island nga magapabilin ilalom sa Signal No. 1 base sa labing uwahi nga kalambuan.

“The impact, especially in Central Visayas, still shows strong winds, particularly in the extreme northern Cebu area. We are under signal number one in Daanbantayan, Medellin, and Bantayan Island. The winds in these areas may reach up to 50 to 60 km/h, and while the threat to life and property is minimal, we must still remain vigilant,” matod pa ni Joseph Gerald Merlas, weather specialist sa DOST-PAGASA Visayas atol sa tawag sa telepono Sabado, Nobiyembre 16, 2024.

“Signal number one may persist throughout the day and possibly into the evening. However, by tomorrow, we expect the wind signal to be lifted from the northernmost parts of Cebu,” dugang pa ni Merlas.

Ang amihanang lungsod sa Sugbo gipaubos sa signal number one samtang ang Tropical Cyclone Pepito nagkakusog ug nahimong super typhoon. Ang Super Typhoon Pepito adunay maximum sustained winds nga 185 kilometros matag oras (km/h) ug mga pagkusog nga moabot sa 230 km/h.

“Ang ubang bahin sa Central Visayas makasinati og moderate hangtod hinay nga hangin uban sa baluron nga kadagatan. Walay direkta nga hulga gikan sa grabeng uwan o grabe nga kondisyon sa panahon, apan ang Signal No. 1 nagpasabot nga kinahanglan mag-amping gihapon kita,” sigon pa ni Merlas.

Sa labing uwahi nga update, ang bagyong Pepito gilauman nga magpadayon pag-irog paingon sa habagatan ug sentral Luzon sa Dominggo, uban sa hinayhinay nga pagkunhod sa epekto niini sa Central Visayas.

Bisan pa sa paghinay sa bagyo, ang DOST-PAGASA nag-awhag sa mga residente, partikular na ang mga mananagat ug mga pasahero sa barko ug ubang sakayan sa kadagatan nga ikanselar una ang pagbiyahe.

UWAN

Sa Sugbo, usa ka Yellow Warning Level ang giisyu, diin gilauman ang pagbaha ug pagdahili sa yuta sa mga ubos nga lugar ug kabukiran.

Sumala sa Heavy Rainfall Warning nga giisyu alas 2:00 sa hapon, ang mga bahin sa amihanang Sugbo, lakip ang Bantayan Island, Medellin, Daanbantayan, ug Dakbayan sa Bogo, risgo sa pagbaha. Ang habagatan nga Sugbo, lakip ang mga lugar sama sa Dakbayan sa Carcar, Dalaguete, ug Dakbayan sa Naga, gilauman usab nga makasinati og hinay-hinay hangtod kasarangan nga ulan, nga usahay kusog.

Ang localized rain showers nagsugod na og epekto sa Metro Cebu ug mga kasikbit nga lugar, diin ang PAGASA nagtagna nga ang ulan posibleng magapadayon sulod sa 2-3 ka oras.

NATANGGONG

Ang Cebu Port Authority (CPA) mikanselar sa mga biyahe sa barko nga nanukad sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo nga mobiyahe sa ubang Lalawigan sa Central Visayas gumikan sa kahimtang sa panahon, Sabado, Nobiyembre 16.

SUPERCAT: Biyahe sa Ormoc nga adunay schedule; 9:00 a.m., 12:30 p.m., 3:00 p.m., ug 4:00 p.m.

COKALIONG: Biyahe sa Masbate ug Calbayog schedule alang sa 7:00 p.m.

Tanang biyahe nga paingon sa Santa Fe Port, Hagnaya Port, Kawit Port, ug New Maya Port.