Pereira gipatulog si Ankalaev sa 1st round

Nailog ni Alex Pereira ang UFC light heavyweight championship nga bakos ni Magomed Ankalaev pinaagi sa first round stoppage sa UFC 320 niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025 (PH time).
Ang paborito sa mga fans nga si Pereira (13-3-0) nipatulog kang Ankalaev (21-2-1) human siya makapasakit niini sa usa ka kusog nga right hand, dayon nagsunod og walay undang nga ground-and-pound gamit ang mabangis nga mga elbow strikes.
Ang referee nga si Herb Dean napugos og hunong sa duwa sa 1:20 mark sa unang round.
Tungod sa maong kadaugan, naputol ni Pereira ang 14-match unbeaten streak ni Ankalaev ug nakabawi usab siya sa kapildihan nga iyang nasinati sa ilang unang panag-atubang niadtong Marso.
“I wasn’t well that night, but tonight I was very well,” matod ni Pereira pinaagi sa translator.
Si Pereira napildi ni Ankalaev pinaagi sa unanimous decision niadtong Marso 8, diin mas gipaboran sa mga hurado ang aggressiveness ni Ankalaev. Apan karong higayona, wala na nagusik og oras si Pereira ug nisugod dayon og agresibo nga atake.
Ang 38-anyos nga Brazilian nakalanding og 28 sa 45 ka significant strikes, samtang si Ankalaev, nga 33 anyos, nakatupong lang og 4 sa 9 ka tira.
Mainiton ang crowd sa Pechanga Arena, diin adunay 19,081 ka viewing fans, lakip sila Draymond Green, Jimmy Butler, ug Puka Nacua. / RSC