Pereira misakmit sa light heavyweight nga titulo sa UFC

Gilabni ni Alex Pereira ang iyang ikaduha nga UFC championship sulod lang sa pito ka away ubos sa maong promosyon kagahapon sa UFC 295 sa Madison Square Garden, New York, Estados Unidos.

Si Pereira, kinsa nidaog sa middleweight championship sa miaging tuig, nikulata og maayo kang Jiri Procházka nga niresulta sa paghunong sa duwa sa 4:08 sa second round.

Giisa dayon ni Pereira ang light heavyweight nga titulo. Nahimo siyang ika-siyam nga fighter sa UFC history nga midaog og championships sa duha ka weight classes.

Sa laing bahin, gitumba ni Tom Aspinall si Sergei Pavlovich sa first round aron makuha ang interim heavyweight championship atubangan sa jam-packed crown nga naglakip kang kanhi US President Donald Trump.

“The UK guy is the world champion,” padayag ni Aspinall. “I’m the best in the world now.”