Perez ganado sa adlaw sa iyang career-game

Si CJ Perez nakarekord og bag-ong career-high niadtong Biyernes, Enero 16, 2026, sa usa ka makasaysayanong gabii para sa San Miguel star aron tapuson ang semifinals sa PBA 50th Season Philippine Cup.
Nakaiskor si Perez og 41 puntos sa closeout game alang sa Beermen aron pildihon ang Barangay Ginebra, 101-88, nga nagtukmod sa Beermen sa finals.
Init kaayo ang duwa ni Perez sa pagsugod pa lang, nakapuntos siya og 30 puntos samtang perpekto nga 12-of-12 ang iyang tira gikan sa field sa unang quarter. Natablahan niya si Bong Alvarez sa iyang 71-point nga gabii niadtong Abril 26, 1990, isip ikaduhang pinakataas nga puntos nga nahimo sulod sa usa ka quarter.
“Nung na-shoot ko ‘yung una, pangalawa, pangatlo, pag-apat, parang tinira ko na lang. Tinitira ko lang, pumapasok. Doon pumasok ‘yung kumpiyansa,” matod ni Perez. (RSC)