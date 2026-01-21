Perez napiling bag-ong PBA POW

Hiniusang napili si San Miguel Beermen guard CJ Perez isip labing bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week human sa iyang record-setting performance batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Season 50 Philippine Cup semi-finals series sa miaging semana.
Sa 101-88 nga kadaugan sa Beermen batok sa Gin Kings sa Game 6 nga maoy nagtiklop sa ilang semi-finals series, 4-2, nimugna og 41 puntos si Perez diin ang 30 niini iyang nahimo sa 1st quarter pa lang.
Niini, nakatabla si Perez kang PBA legend Bong Alvarez sa ikaduhang luna sa labing dakong puntos nga narehistro sa usa lang ka quarter sa kasaysayan sa PBA.
Si Alvarez nakamugna sab og 30 puntos sa usa ka quarter dihang nitali siya og 71 puntos alang sa Alaska Aces batok sa Shell Turbochargers niadtong 1990.
“Nung na-shoot ko yung una, pangalawa, pangatlo, pag-apat, parang tinira ko na lang, pumapasok. Doon pumasok yung kumpiyansa. And nakikita ko naman sila coach sa bench, talagang tiwalang tiwala. Pag tira ko pa lang, nakikita ko ‘yung mukha nila, hindi sila nakasimangot,” matod pa ni Perez nga napatik sa www.pba.ph. / ESL