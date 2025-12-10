Perez napiling PBA Press Corps POW

Sa iyang pagbalik og duwa sa San Miguel Beermen gikan sa iyang pagtabang sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa Window 1 sa FIBA World Cup Asian qualifiers ning bag-ohay lang, napili dayon si CJ Perez isip labing bag-ong Player of the Week awardee sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Kini human niya naagak ang Beermen sa dakong kadaugan batok sa TNT Tropang 5G, 110-95, niadtong Biyerntes, Disyembre 5, 2025, pinaagi sa iyang 33 puntos sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ning maong kadaugan, ningsaka ang Beermen sa ikaduhang luna dala ang 6-2 nga rekord sunod sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters nga adunay 7-2 nga rekord.
Nalupig ni Perez sa inilugay sa matag semana nga pasidungog sila si Santi Santillan sa Elasto Painters, Calvin Abueva sa Titan Ultra Giant Risers, Jason Perkins sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, Zav Lucero sa Magnolia Hotshots, ug Juan Gomez de Liano sa Converge FiberXers. / ESL