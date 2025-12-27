Performance-based governance gipatunhay ni PBBM sa 2025

Nag-una sa agenda ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2025 mao ang paghatag og gibug-aton sa performance-based governance, naghimo sa makanunayong performance reviews ug structural adjustments sulod sa Kabinete ug mga buhatan sa kagamhanan alang sa pagpalambo sa paghatag og serbisyo ug pagsusi sa mga prayoridad.
Sa tungatunga sa iyang unom-ka-tuig nga termino, si Marcos nihimo sa klaro nga mga resulta ug accountability nga mahimong precedence o basihanan kaysa politika nga konsiderasyon, nagmando sa pagsusi sa pagdumala sa mga ahensiya ug nipatuman sa targeted leadership adjustments sa tibuok nga executive branch.
Subay sa recalibration efforts naglakip sa pagpasumiter sa courtesy resignations sa Cabinet secretaries ug mga pangulo sa mga ahensiya; nagpabilin sa key officials sa pagseguro sa continuity; ug reassignment o paghulip sa ubang alang sa mas maayong pagtubag sa nagtumaw nga mga hagit sa pagdumala.
“We cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over,” matod ni Marcos niadtong Mayo 22 dihang nimando sa pagpatuman sa halapad nga kausaban sa kagamhanan.
Ang maong lakang gimugna isip kabahin sa halapad nga reporma nga gitumong sa pagpalmbo sa koordinasyon, pagtubag sa operational gaps, ug pagpapaspas sa pagpatuman sa nag-unang mga programa, nga nagseguro sa agenda sa kagamhanan nga nalinya subay sa gipaabot sa publiko.
Ang performance over politics Presidential appointees kinsa nagpakita sa ilang kahanas ug kaepektibo ang nagpabilin, samtang ang uban gibalhin o gipangpulihan.
Si Marcos nipasabot nga ang Cabinet positions dili permaninte, dugang gisaysay sa regular performance reviews ang mahinungdanon sa pagtubag ug epektibong pagdumala.
“Those who have delivered and continue to deliver will be recognized,” matod niya. / PNA