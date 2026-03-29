Permit fees sa marathon, fun run sa Cebu City, gusto’ng patas-an

Ang organizers sa marathon ug fun run sa Dakbayan sa Sugbo mahimong mag-atubang og mas taas nga permit fees ug mas hugot nga mga regulasyon ubos sa usa ka gisugyot nga ordinansa nga nagtumong sa pagpasaka sa sumbanan ug polisiya alang sa maong mga kalihokan sa paugnat sa kusog.
Ang maong sugyot, nga giduso ni Konsehal David Tumulak ug gi-endorso atol sa regular session niadtong Marso 24, 2026, nagtinguha nga pulihan ang karaan nga mga lagda og usa ka mas komprehensibo nga sistema nga motubag sa nagkadako nga gasto ug epekto sa mga organisadong lumba sa dagan.
Ubos sa sugyot, ang permit fees pasakahan depende sa gilay-on sa lumba:
• Hangtod 10 kilometros (km): P20,000
• Sobra sa 10 km apan ubos sa 21 km: P50,000
• 21 km hangtod ubos sa 42 km: P75,000
• 42 km pataas: P100,000
Gawas niini, ang mga organizer kinahanglan nga mo-post og performance bond nga katumbas (equivalent) sa 50 porsyento sa permit fee, nga mabalik lamang kini kon sundon ang mga kinahanglanon sa pagpanglimpyo ug trapiko.
Matod ni Tumulak, ang gi-rebisar nga mga bayranan gitumong aron mapakita ang "tinuod nga gasto sa regulasyon," dungan sa paghisgot sa mga gasto alang sa rerouting sa trapiko, pag-deploy og mga personnel, ug pagdumala sa kalikopan human sa kalihokan.
Ang makolekta nga mga bayranan igahin alang sa pagdumala sa trapiko, kaluwasan sa publiko, ug pag-monitor sa kalikopan.
Ang mga organizer kinahanglan nga mosumite og aplikasyon sa Cebu City Sports Commission (CCSC) alang sa assessment.
Kinahanglan usab sila nga mokuha og clearance gikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), uban ang pagtugot sa venue, detalyadong traffic mitigation scheme, komprehensibong deployment plan, ug usa ka notarized undertaking affidavit aron mamenosan ang kahuot sa dagkong mga dalan.
Sa dili pa ipahigayon ang bisan unsang kalihokan, kinahanglan usab sila nga mokuha og Mayor’s Permit gikan sa CCSC.
Samtang, ang pagpahigayon og mga marathon ug ultra-marathon, nga giisip nga high-impact international sporting events, nagkinahanglan usab og pagtugot gikan sa Konseho sa Dakbayan. Usa sa mahinungdanong probisyon mao ang pagdili sa single-use plastics, lakip na ang bottled water ug foam food containers.
Ang mga organizer obligadong mag-istalar og mga water refilling station diin mga reusable o biodegradable nga mga materyales ang gamiton.
Kinahanglan usab silang magpadala og mga waste monitoring team ug sigurohon nga mabalik sa orihinal nga kahimtang ang agianan sa lumba human sa event. / EHP