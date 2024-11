'Permit to carry..' og armas sa Sugbo gisuspenso

Gisuspenso una sa Philippine National Police (PNP) ang Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) sa tibuok isla sa Sugbo subay sa kalihukan sa 11th Meeting of Council of ASEAN Chief Justices and the ASEAN Law Association Meeting gikan sa Nobiyembre 17-21, 2024 nga gipahigayon sa Sangri-La Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Nagsugod ang pagsuspenso sa PTCRFOR sa alas 12:01 sa buntag niadtong Nobiyembre 15, 2024 ug matapos kini sa alas 11:59 sa gabii sa Nobiyembre 21, 2024.

Base sa kamanduan sa PNP sa kampo Crame ang bugtong nga gitugotan lang nga makadala og armas mao kadtong mga sakop sa kapulisan, Armed Forces of the Philippines, ug ubang Law Enforcement Agencies nga mo- perform sa ilang trabaho nga nakauniporme.

Tumong niini aron masigu­ro ang kaluwasan sa mga delegado gikan sa 14 ka mga nasod nga sakop sa sa Association of South East Asia nga mitambong sa maong dako nga kalihukan gawas nga nagsingabot usab sa pista sa Lapu-Lau. / AYB