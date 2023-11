Persons of interest sa tulis giimbestigar

Duha ka mga tawo ang gipaubos karon sa imbestigasyon subay sa padayon nga pakisusi sa nahitabong tulis sa Oro Sugbu Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon Barangay Kalubihan, dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa buntag, Nobiyembre 25, 2023.

Sa pagkakaron, ang duha giila pa sa kapulisan sa dakbayan sa Mandaue nga persons of interest (POI) sa krimen ug giimbestigar aron pagtino bahin sa ilang kalambigitan sa tulis lakip sa pagkuha og dugang mga impormasyon.

Apan ang mga ngan sa duha ka mga POI wala una gibutyag sa kapulisan samtang nagpadayon pa ang ilang pakisusi ug paglusad og hot pursuit sa mga tulisan.

Samtang human sa pagtulis sa pawnshop niadtong Sabado, si Police Brigadier Gene­ral Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, nimando sa tanang units sa kapulisan sa Central Visayas sa paglusad sa Oplan Dragnet batok sa gibanabana upat ngadto sa pito ka mga tulisan.

Gipang-atngan ang tanang exit points sa Sugbo sama sa mga pantalan ug airport aron ma-intercept ang mga tulisan dungan sa pahimangno nga dili mokompiyansa tungod kay armado kinig tag-as nga kalibre sa armas.

Base sa mga kuha sa CCTV camera nga mikatap sa social media, ang upat ka mga tulisan armado og tag-as nga kalibre sa armas misakay kini sa duha ka motorsiklo nga gihimong getaway vehicles apan pag-abot sa usa ka lugar, ang usa kanila nisakay sa usa ka pula nga awto.

Ang duha kasamtangan nga gikustodiya sa Cebu City Police Office (CCPO).

NBI MIHIMAKAK

Hugot nga nihimakak ang National Bureau of Investigation (NBI 7) pinaagi sa ilang media information office nga duna silay kalambigitan sa mga ningtulis sa pawnshop sa Colon.

Sa ilang text message sa media, ilang gibutyag nga ang maong mga armado nga “They are not NBI!”

Matod sa NBI 7 pinaagi ni Regional Director Atty. Patricio Bernales Jr., miadto sa dapit diin nahitabo ang pagpanulis aron pagsubay kon unsa ka tinuod ang migawas nga balita sa SunStar Cebu ug SunStar Superbalita.

“We just got back from the area and interviewed witnesses none heard they said the suspects were NBI or introduced themselves as such,” matod sa NBI 7 information office.

Ilang gipasabot nga kon dunay operation ang NBI, dunay markings nga makita nga lehitimo nga sakop sa maong ahensya sama sa ilang badges.

Ang Superbalita Cebu nagbase sa kaugalingong interview human sa hitabo sa nakasaksi sa dapit diin nakuhaan og vi­deo ang pamahayag niini.

Samtang, dili usab unang higayon nga ang ngan sa mga ahensiya sa awtoridad gigamit sa mga malapason sa balaud sa paghimo og krimen.