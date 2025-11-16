Peso Lapu-Lapu job fair nahuman na

Nakahuman na ang Public Employment Service Office (Peso) sa Lapu-Lapu City sa katapusang job fair niini alang sa 2025, diin kapin sa 800 ka mga tawo ang ningrehistro alang sa mga oportunidad sa trabaho.
Si Peso head Kim Francisco, sa iyang mensahe sa SunStar Cebu, nagkanayon nga ang Fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair 2025 maoy ika-15 ug katapusang job fair sa ahensya alang ning tuiga.
Sa kinatibuk-ang 810 ka mga ningrehistro nga nangita og trabaho, 558 niini ang alang sa lokal nga trabaho, samtang 252 ang alang sa gawas sa nasod. Mokabat sa 25 ka lokal nga mga employer ug pito ka accredited overseas recruitment agencies ang ningsalmot sa job fair.
Gibutyag ni Francisco nga 155 ka mga aplikante ang na-hire dayon (hired on-the-spot) atol sa kalihukan nga gipahigayon niadtong Sabado, Nobyembre 14, 2025, sa Activity Center, The Outlets sa MEZ2 Estate, Barangay Basak, Lapu-Lapu City.
“For next year (2026), we will continue partnerships with the private sector and government agencies at Peso Lapu-Lapu so that we can carry out more programs and activities,” batbat ni Francisco. Dugang pa niya nga ang Peso andam na nga mopatuman sa Career Support and Development Program sa 2026, nga maghatag og career guidance sa mga Grade 10 ug Grade 12 nga estudyante.
Ang Fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair 2025 giorganisar sa kooperasyon sa Aboitiz Economic Estates, MEZ2 Estate, The Outlets, ang Department of Labor and Employment (DOLE), ug uban pang kaubang mga ahensya ug kompanya. / DPC