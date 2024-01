Pesquera nanalipod sa ka lihitimo sa session

Si Majority Floor Leader Konsehal Jocelyn Pesquera midepensa sa pagkalehitimo sa mga mosyon nga giaprobahan sa Konseho atol sa regular session niini nga gipahigayon online niadtong Enero 17, 2024.

Kini nga mga mosyon naglakip sa unanimous decision sa Konseho nga i-override ang partial veto ni Cebu City Mayor Michael Rama sa 2024 Annual Budget Ordinance.

Sa press conference niadtong Lunes, Enero 29, gikwestyon ni Ra­ma ang ka lehitimo sa sesyon sa Konseho niadtong Enero 17, diin nakakuha kini og 2/3 nga ma­yoriya nga boto aron i-override ang veto sa mayor sa pipila ka mga butang sa budget ordinance.

Sa text message sa SunStar Cebu niadtong Martes, Enero 30, si Pesquera niingon nga ang ilang pagpahigayon sa session wala makaapekto sa legalidad ug legitimacy niini.

Giklaro usab niya nga ang pag­kawala sa pipila ka mga kon­sehal nga naa sa gawas niadtong higayona dili makaapekto sa quo­rum tungod kay adunay kapin sa 13 ka mga konsehal ang ning­tambong atol sa virtual session.

“It does not affect the virtual session. In the same manner, when he was the vice mayor, they had a number of virtual sessions,” matod ni Pesquera.

Sa samang komperensya, si Rama niingon nga wala silay nadawat nga opisyal nga dokumentasyon kalabot sa veto override. Kini nga mga dokumento, nga naglakip sa usa ka sertipikado nga tinuod nga kopya sa resolusyon nga nag-override sa veto ug ang transcript sa mga minuto, mahinungdanon alang kanila aron makahimo sa usa ka intelihenteng baruganan sa butang.

“Was there really a session? How did it end up that they were able to come up with two-thirds votes? And were the internal rules followed?” pangutana ni Rama.

Gikwestiyon ni Rama ang kalehitimo sa sesyon nga gitumbok nga gihimo kini sa mga sakop sa konseho pinaagi sa Zoom online meeting.

“Akong pangutana, asa man sila nag session? Naay Covid? Nagpadayag pa ba si Covid? nga naa silay Zoom?,” matod ni Rama.

Gikwestiyon usab ni Rama kon pila ang mga sakop sa Konseho nga naa dinhi sa nasod atol sa sesyon niadtong Enero 17.