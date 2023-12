Pesquera sa budget cut: Pasakaha una ang kita

Si Cebu City Council Majority floor leader Konsehal Jocelyn Pesquera nagkanayon nga ang mga pagtibhang sa budget nga gihimo sa gisugyot nga P100 bilyunes nga annual budget alang sa 2024 gikinahanglan aron mahan-­ay ang projected revenue sa City Government sa aktuwal nga kita niini alang sa 2023.

Si Pesquera, kinsa co-author sa budget ordinance uban ni budget and finance committee chairman Noel Wenceslao, niingon nga kon ang 2024 budget proposal gibase sa projections, mas maayo nga ang Siyudad unang mokab-ot sa projected income pinaagi sa revenue collection sa umaabot nga mga tuig sa di pa mokonsiderar sa pagpausbaw sa tinuig nga budget niini.

Niadtong Disyembre 2022, giaprubahan sa Konseho ang P50 bilyunes nga annual budget sa Cebu City alang sa 2023; apan, ang Siyudad nakakolekta lang og kinatibuk-ang kantidad nga P7,556,320,087.76 sukad niadtong Oktubre.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkuha sa labing bag-o nga revenue collection figures sa Siyudad, apan ang mga tawag sa telepono ngadto kang City Treasurer Mare Vae Reyes wala matubag sa pagsuwat ning taho.

BANA-BANA

Atol sa interbyo sa online news program sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines” niadtong Biyernes, Disyembre 22, gipasabot ni Pesquera nga ang dakong bahin sa proposed budget gikan sa executive department ubos sa administrasyon ni Mayor Michael Rama, nga gipresentar sa Local Finance Committee (LFC) ngadto sa Sangguniang Panlungsod, pundohanan pa sa gibana-banang kita sa buhis nga P77.5 bilyunes.

Matod niya nga gikonsiderar sa executive branch ang tinubdan sa pundo alang sa projected revenue gikan sa posibleng pag-aprobar sa revised Real Property Tax (RPT) ordinance sa City Council.

Gipanghimakak usab niya ang pangangkon ni Rama nga ang 2024 annual budget cut usa ka “political move.”

“I don’t know how come he made such (a statement) nga (that it was) politicized nga (because) number 1, (we are members of) Partido Barug mi, although siya ra ang nideklarar nga mahimong indepen­dente,” ingon niya.

“Natingala bitaw mi nga kami Partido Barug, unya ang among head (kay) nideklarar nga independent siya. Wa sad mi kasabot,” dugang niya.

Matod pa ni Pesquera nga ang kasamtangang gisugyot nga kausaban sa RPT code gisusi pa sa Konseho, ilabi na ang posibleng pagsaka sa Schedule of Fair Market Values (FMV).

Gitan-aw pa sa Konseho ang katakus sa pagbayad sa mga tag-iya sa propiedad ug ang kaangayan sa kahimtang sa Kagamhanan sa Dakbayan, mga tag-iya sa propiedad, ug publiko alang sa gisugyot nga mga kausaban nga aprobahan.

Kon mapatuman ang gisugyot nga pagsaka sa FMV sa executive department, si Pesquera miingon nga kini mahimo’ng negatibo nga makaapekto sa mga tag-iya sa kabtangan sa siyudad ug makapugong sa mga umaabot nga investor sa pagsulod sa Siyudad tungod sa gipaabot nga taas nga buhis ug gasto sa pagpanag-iya sa yuta.

Makaapektar usab kini sa umaabot nga kalambuan sa kasamtangang mga tigpamuhunan sa dakbayan, ilabina sa Ayala Land Inc. ug Robinsons Land Corp., nga maoy usa sa labing dagkong developers sa siyudad nga dayag nang ningpadayag sa ilang mga kabalaka bahin sa mga kausaban sa bayranan sa RPT, kay kini makaapekto sa ilang umaabot nga plano ug kalamboan, dugang ni Pesquera.