Petecio napilde sa Indonesian nga boksidor sa SEAG

Petecio napilde sa Indonesian nga boksidor sa SEAG
Petecio.Ariana Cubillos
Ang Filipina Olympian nga si Nesthy Petecio napilde sa Indonesian boxer sa semifinals sa women’s 63kg class sa Southeast Asian (SEA) Games didto sa Thailand niadtong Sabado, Disyembre 13, 2025.

Kontrolado unta ni Petecio ang duwa kontra kang Hasanah Huswatun sa Chulalongkorn University Sports Center sa Bangkok.

Pirme niyang naigo og mas limpyo kumo ug nalikayqn pud ang sukmag sa iyang kontra.

Pero bisan pa niana, lahi ang nakita sa mga judge, tungod kay tulo kanila ang nipabor sa Indonesian.

Si Petecio, nga adunay Olympic silver ug bronze medal, unang higayon pa lang niduwa sa 63kg class o light welterweight. Sa miaging mga kompe­tisyon, naa siya sa bantamweight (54kg), featherweight (57kg), ug lightweight (60kg). / RSC

