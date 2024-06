Petecio, Paalam napiling flag bearers sa Pilipinas

Gitudlo sila si Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio ug Carlo Paalam isip flag bearers sa Pilipinas alang sa opening ceremony sa 2024 Paris Olympics karong Hulyo 26, 2024.

Gianunsyo kini ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino kagahapon, Lunes, Hunyo 17, 2024.

Gipasabot ni Tolentino nga tinguha unta nilang kuhaon si weightlifter Hidilyn Diaz nga maoy flag bearer sa Pilipinas gumikan kay mao kini ang labing una ug bugtong nakahatag og Olympic gold medal sa nasod.

Apan wala motugot niini ang International Olympic Committee (IOC) tungod kay wala man naka-qualify sa Paris Games si Diaz.

“Tinanong ko rin sa Paris if they will allow yung hindi ka qualified pero ikaw yung flag-bearer. Kailangan (daw) lalaro,” pasabot ni Tolentino nga napatik sa www.gma­news.tv.

“So sino yung susunod na mataas, si Nesthy and Paalam kasi sila yung dalawang silver. So we’ll give it to the two silvers. Nesthy and Carlo.” / ESL