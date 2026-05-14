Peter Haynes bag-ong abogado ni FPRRD

Ang kanhi presidente sa International Criminal Court (ICC) Bar Association nga si Peter Haynes, gitudlo isip bag-ong abogado ni Former President Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) kinsa kasamtangang nabilanggo sa The Hague tungod sa mga kasong crimes against humanity ug pagpatay sa nasod may kalabutan sa pagpatuman sa iyang kampanya batok sa ilegal nga drugas.

Sa usa ka tulo-ka-panid nga dokumento, gipahibalo ni Nicholas Kaufman ang ICC bahin sa iyang pag-atras isip abogado ni Duterte.

“Yesterday, the Defence team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte’s release of Counsel from his representation and his desire to hire replacement Counsel -- Mr. Peter Haynes,” sumala sa nahisgutang dokumento.

“Counsel has spoken to Mr. Haynes who has indeed confirmed that he is ready willing and able to assume immediate representation and that his terms of engagement have been agreed. Counsel informed Mr. Haynes of pending deadlines and Mr. Haynes assured him that he will be able to attend the status conference set for 27 May 2026,” dugang niini.

Sayo niini, si Kaufman nagkanayon nga gikuha siya ubos sa usa ka piho nga kontrata alang sa pretrial phase sa gidugayon nga usa ka tuig o hangtod sa pagtapos sa confirmation hearing.

Ang kapikas ni Duterte nga si Honeylet Avanceña ug ang ilang anak nga si Veronica ang nangulo sa pagpili ug pagrekomendar sa bag-ong abogado sa kanhi Presidente.

Usa sa mga kaso sa ICC nga gihuptan ni Haynes mao ang kang Jean-Pierre Bemba, usa ka Congolese nga politiko ug kanhi lider sa mga rebelde nga naabsuwelto sa kasong crime against humanity niadtong 2018.

Sulod sa milabay nga 25 ka tuig sa iyang pagbansay sa criminal ug humanitarian law, si Haynes nakahupot na og mga kaso sa pagpatay, seryosong pagpanglimbong (serious fraud), mga salaod nga sekswal, ug human trafficking. / TPM / SunStar Philippines