Peterson mipakita sa iyang abilidad sa Summer League

Nipakita dayon sa iyang abilidad ang No. 2 overall pick nga si Darryn Peterson samtang gibitik sa Utah Jazz ang Atlanta Hawks, 103-102 sa overtime sa 2026 Salt Lake City Summer League niadtong Dominggo, Hulyo 5, 2026 (PH time).
Si Peterson nipabuto og 28 puntos diin ang 18 niini iyang gibuhat sa krusyal nga parti sa second half.
Ang rookie nga gikan sa Kansas nidugang pud og lima ka rebounds, duha ka assists ug duha ka blocks apan nakabuhat lang nuon kini og walo ka turnovers.
Gikuha si Peterson nga No. 2 sa Jazz sa nilabay nga 2026 NBA Draft, sunod siya sa overall first pick nga si AJ Dybantsa nga gipili sa Washington Wizards.
Samtang ang No. 10 pick sa 2024 nga si Cody Williams nidugang og 17 puntos, lima ka rebounds, duha ka blocks ug usa ka steal, samtang si Max Abmas ug Justin Harmon nitunol og 15 puntos matag-usa gikan sa Jazz bench. / RSC