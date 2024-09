Petisyon batok sa kapitan gibasura sa Comelec

Ang Commission on Elections (Comelec) First Division, didto sa Manila ang mibasura sa petisyon nga nag-disqualify ni reelectionist Valladolid Barangay Kapitan Anthony John Apura.

Ang pagsalikway sa maong disqualification tungod kay wa pay nakab-ot nga finality ang Korte Suprema sa kasong murder nga giatubang sa maong barangay opisyal.

Si Apura, re-elected nga barangay kapitan sa Valladolid, Carcar City, niadtong Oktubre 30, 2023 nga Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) apan tungod sa maong kaso dungan sa disqualification complaint wa siya makalingkod sa maong puwesto isip kapitan.

“I am happy with the decision tungod kay makasugod na g’yud ko og serbisyo og balik sa mga tawo as a barangay captain sa akong barangay,” matod pa ni Apura pinaagi sa text message ngadto sa SunStar Cebu, Lunes, Septiyembre 23, 2024.

Ang maong petisyon giduso sa iyang kaatbang sa 2023 BSKE nga si Hene Fernandez.

Sa petisyon ni Fernandez iyang gihingusgan nga si Apura nag-atubang og kasong murder nga adunay silot nga kapin sa 18 ka buwan, “should be disqualified to be a candidate and to hold any office under Section 12 of the Omnibus Election Code,” tipik sa maong petisyon. Ang Comelec First Division, gi-establisar ni Apura nga ang maong desisyon sa SC wala pay finality ug nakaduso sab siya og motion for reconsideration.

Gidugang niini nga sa kaso ni Apura, "ang accessory penalty of disqualification to hold office cannot be imposed on the respondent." Ang desisyon pinirmahan nila ni Presiding Commissioner Socorro Inting ug commissioners Aimee Ferolino ug Ernesto Ferdinand Maceda Jr.

Nasayran nga si Apura nakakuha og 5,000 ka botos gikan sa 7,000 ka mga botante sa barangay.

Misaad si Apura nga sa higayon nga hingpit na siya nga makalingkod sa puwesto iyang tinguhaon nga mapatuman ang mga proyekto nga iyang gisaad ngadto sa katawhan. “I'm expecting and hopefully within the month mo hatag na og order ang Comelec Manila para i-proclaim nako. Mao naman ang next step ani nga among gipaabot,” matod pa ni Apura. /CDF