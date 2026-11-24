Gibasura sa Korte Suprema (SC) ang hiniusang mga petisyon nga nagkuwestiyon sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, human giingo’ng dili na magamit ang writ of habeas corpus tungod kay anaa na siya sa kustodiya sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague, Netherlands.
Sa botasyon nga 9-4, gideklarar sa siyam ka mahistrado nga moot na ang mga petisyon nga gisang-at sa mga anak ni Duterte nga sila si Sebastian, Veronica, ug Paolo.
Upat ka mahistrado ang nisupak sa desisyon, samtang wala si Associate Justice Samuel Gaerlan tungod sa opisyal nga biyahe.
Matod sa SC, ang writ of habeas corpus usa ka remedyo nga magamit lamang sulod sa nasod ug dili mapatuman sa korte sa Pilipinas batok sa usa ka tawo nga anaa na sa kustodiya sa laing nasod o hurisdiksyon.
Gipasabot sa korte nga si Duterte anaa na sa kustodiya sa ICC ug nitambong na sa mga proseso niini, diin mahimo sab siyang mogamit sa mga remedyo nga gitugot sa mga lagda sa maong korte.
Dugang sa SC, nahuman na ang pagdakop ug pagbalhin kang Duterte ngadto sa ICC, busa wala na sa kustodiya o kontrol sa mga opisyal sa Pilipinas nga ginganlan sa mga petisyon ang kanhi presidente.
Gitataw hinuon sa Korte Suprema nga wala niini hukmi kon legal ba o dili ang pagdakop ug pagbalhin kang Duterte ngadto sa ICC, o kon nalapas ba ang iyang mga katungod ubos sa Konstitusyon.
Matod sa SC, ang bisan unsang pasangil sa paglapas sa iyang mga katungod, lakip ang pagpangayo og bayad-danyos o pagpasangil og tulubagon sa mga opisyal, kinahanglan nga ipasaka pinaagi sa tukmang legal nga proseso ug dili pinaagi sa writ of habeas corpus.
Gidakop si Duterte niadtong Marso 11, 2025, pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu sa ICC kalabot sa nagpadayong imbestigasyon niini sa giingong crime against humanity nga may kalabutan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Pilipinas gikan 2011 hangtod 2019. /