PG di pa tugtan nga makaduwa
George
Gilaumang dili makaduwa si Paul George sa labing unang tahas sa Philadelphia 76ers batok sa Boston Celtics sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) karong Huwebes, Oktubre 23, 2025 (PH time).

Kini gumikan kay kinahanglan pa nga maseguro sa team nga hingpit na nga naalim ang angol ni George, kinsa niagi og operasyon sa iyang wa nga tuhod niadtong Hulyo, 2025.

Hinuon, gilauman nga dili ra madugay ug makabalik na pagduwa ang 9-time All-Star.

“Just trying to keep moving him in the right direction,” asoy ni coach Nick Nurse. / Gikan sa wires

