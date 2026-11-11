PG miagak sa Celtics sa kadaugan batok 76ers

Nagbangis si Paul George ug nagpakatap siya og 36 puntos aron agakon ang iyang bag-ong team Boston Celtics ngadto sa dakong kadaugan batok sa iyang kanhi team nga mao ang hosts Philadelphia 76ers, 123-101, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 11, 2026 (PH time).
Si George, kinsa nahilambigit sa blockbuster trade niadtong Hulyo nga naghatod kang Jaylen Brown gikan sa Celtics ngadto sa 76ers, nitali og 6-of-11 three-point shooting.
Nimugna si George og 14 puntos sa 4th quarter aron palapdan og maayo ang agianan sa Celtics paingon sa komportableng kadaugan.
Ang gipakitang duwa ni George maoy nitabon sa giatangang labing unang panagparang nila ni Jayson Tatum ug Brown, ang kanhi 1-2 punch sa Celtics apan nagbikil sa kasamtangan.
Sa pregame greeting, dayag nga bugnaw kaayo ang pagtagad ni Brown ngadto kang Tatum.
Nibalising ang kabugnaw ni Brown ngadto sa iyang duwa diin igo lang siyang nimugna og 13 puntos ug game-high upat ka turnovers samtang si Tatum nimugna og 21 puntos.
Si Payton Pritchard nidugang og 18 puntos, niamot og 12 puntos si Mitchel Robinson samtang nihatag og 10 puntos si Hugo Gonzalez.
Ang 76ers gipangulohan ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 17 puntos si Anfernee Simons, nidugang og 16 puntos si Joel Embiid samtang nitampo og 11 puntos si LeBron James.
Gikan sa 79-79 nga panagtabla sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter, ang Celtics kalit lang ningtamak og kusog sa gasolinador sa ilang opensa aron pagposte og 111-87 nga labaw sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Wala na nakababangon pagbalik ang 76ers human niini. /Gikan sa wires