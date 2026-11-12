PG walay kalagot sa Philly Sixers

Nihatag og katin-awan si Boston Celtics forward Paul George kabahin sa iyang paghimo og ngil-ad nga senyas gamit ang iyang tudlo (middle finger” ngadto sa mga tumtan-aw atol sa ilang dakong kadaugan batok sa host Philadelphia 76ers, 100-82, sa miaging adlaw sa National Basketball Association (NBA).
Gipasabot ni George, kinsa kanhi sakop sa 76ers, nga dili ang mga tumatan-aw o ang mismong team sa 76ers ang iyang gibuhatan sa ingon.
Giklaro ni George nga wala siya’y kalagot sa 76ers ug ang iyang gibuhat gitumong sa usa lang ka fan nga iyang gikabikil atol sa duwa. / Gikan sa wires