PH Gilas batok Brazil sa semis

Nakasulod gihapon sa crossover semi-finals ang Gilas Pilipinas taliwala sa ilang kapildihan batok sa Georgia, 96-94, sa katapusan nilang tahas sa Group A sa FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia niadtong Huwebes sa gabii, Hulyo 4, 2024 (PH time).

Ang Gilas ug Georgia parehong ninghuman sa ilang tahas sa group stage dala ang 1-1 nga rekord sama sa Latvia, nga nasugamak sa makapakaging nga kapildihan batok sa Gilas, 89-80, ning maong kompetisyon.

Dihang gibuak ang triple-tie pinaagi sa point differential, nakuha sa Latvia ang No. 1 nga luna sa Group A samtang No. 2 ang Gilas unya ang Georgia maoy nanamilit og sayo.

Sa crossover semi-finals, sangkaon sa Gilas ang Group A no. 1 team Brazil karong alas 8:30 sa gabii, Sabado, Hulyo 6, 2024 (PH time) unya mosunod ang sangka sa Latvia batok sa Group B No. 2 Cameeron sa alas 12:00 sa tungang gabii. Sa ilang papakigbatok sa Georgia, ang Gilas nakamaneho pagbangon gikan sa 20 puntos nga pagkalubong aron isikit ang resulta sa duwa. Ning sangkaa, ang Georgia, nga nasugamak sa dakong kapildihan batok sa Latvia, 83-55, sa premiro nilang tahas, nagkinahanglang modaog batok sa Gilas og 19 puntos o labaw pa aron makaabante sa semis apan wala nila nahimo. Nagkanayon si Gilas coach Tim Cone nga nakasabot siya nganong adunay haw-ang ang duwa sa iyang mga batos, nga tataw nga naapektuhan sa kaluya gumikan kay wala ra’y 24 oras ang gintang sa ilang pagpakigduwa batok sa Latvia ug Georgia.

“We knew that Georgia is going to come in with great energy that they have a level of desperation because they needed this game and they need a big margin to advance,” pasabot ni Cone. “It was still pulling our teeth to get our guys ready. You can see it. Just a short turnaround and then you play your total heart out to beat a really superior team, and then to come in and have to play against a team that really needed it.” Puntos matag usa:

Georgia (96) – Mamukelashvili 26, Bitadze 21, Shengelia 17, Thomasson 14, Sanadze 13, Andronikashvili 5.

Gilas Pilipinas (94) – Brown­lee 28, Ramos 16, Perez 14, Newsome 13, Tamayo 7, Fajardo 6, Sotto 4, Oftana 4, Aguilar 2./Quarters: 28-17; 55-43; 74-74; 96-94. / ESL