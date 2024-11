Ph Gilas mikulit og history

Sa labing unang higayon, nakarehistro na og daog ang host Gilas Pilipinas batok sa New Zealand Tall Blacks, 93-89, niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 21, 2024, sa FIBA Asia Cup qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nagkumboya sila si naturalized player Justin Brownlee, Scottie Thompson, ug Kai Sotto sa pagmugna og 16-0 nga rally sa 3rd quarter nga maoy nag-abli og pultahan sa Gilas paingon sa makasaysayong daog.

Gipangulohan ni Brownlee ang makapaukyab nga daog pinaagi sa iyang game-high 26 puntos ug 11 rebounds, nidugang og 19 puntos ug 10 rebounds ang 7’3” nga si Sotto samtang nitunol og 12 puntos ug unom ka rebounds si Thompson.

Sulod sa lima ka engkuwentro sa duha ka kampo sa FIBA tournaments sulod sa walo ka tuig, karon pa nakadaog ang Gilas batok sa Tall Blacks.

“It’s a tough one. They (Tall Blacks) are good, they are really good. They are incredibly physical and I think that’s the no. 1 thing we have to battle through,” matod ni national team coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Ang Gilas mao na ang bugtong naggunit sa liderato sa Group B bitbit ang 3-0 nga rekord samtang ningdakin-as sa ikaduhang luna ang Tall Blacks dala ang 2-1 nga baraha.

Nagkinahanglan na lang modaog ang Gilas batok sa Hong Kong ugma sa gabii, Dominggo, Nobiyembre 24, aron pormal na nga maka-qualify sa 2025 FIBA Asia Cup sa Saudia Arabia.

Ang Tall Blacks sayong nanginit ug nakaposte dayon kini’g 8-0 nga labaw sa sayong bahin.

Human niini, kontrolado sa Tall Blacks ang duwa apan nausab ang dagan sa estorya sa 3rd quarter dihang nakasutoy ang opensa sa Gilas sa 3rd quarter aron iposte ang 72-60 nga labaw.

“So to overcome that and to find a way to win was really special. Special because of our home court, our home crowd, and the people watching,” matod ni Cone.

Wala dayon moisa sa ilang puting bandera ang Tall Blacks ug nakasikit kini pagbalik, 89-91, sa himatyong mga segundos apan dinhi ra kutob ang ilang pagpanghudlat.

Puntos kada usa:

Gilas Pilipinas (93) — Brownlee 26, Sotto 19, Thompson 12, Newsome 11, Ramos 11, Fajardo 6, Perez 3, Oftana 3, Tamayo 2, Aguilar 0.

New Zealand (89) — Webster 25, Vodanovich 19, Waardenburg 19, Britt 8, Le’afa 6, Brown 5, Harris 3, Cameron 2, Harrison 2. Quarterscores: 20-22; 45-45; 72-63; 93-89. / ESL