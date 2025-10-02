PH Gilas pool gidugangan

Gidugangan sa Gilas Pilipinas og upat ka mga magduduwa ang ilang training pool alang sa ilang pagpangandam sa November 2025 window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers, pahibalo sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).
Gipangtumbok mao sila si Quentin Millora-Brown, naturalized center Ange Kouame, RJ Abarrientos, ug ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang ACL injury.
Ang nangahisgutan makig-uban sa 12 ka mga magduduwa nga ningpakita og aksiyon sa niaging FIBA Asia Cup nga sila si Chris Newsome, Calvin Oftana, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, June Mar Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, Japeth Aguilar, Kevin Quiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo, ug AJ Edu.
“Continuity is still the main priority of coach Tim Cone but we saw it fit to add a couple of pieces to the training pool,” pasabot ni SBP president Al Panlilio sa social medial post sa SBP.
Dili na bag-o sila si Kouame ug Abarrientos sa Gilas gumikan kay pareho na silang nakaduwa sa Philippine national team kaniadto.
Si Millora-Brown moduwa sa Gilas sa labing unang higayon nga nahimong posible human siya nakakuha og local classification gikan sa Fiba, ang world basketball governing body.
Sa iyang bahin, si Sotto dugay na nga nagduwa sa Gilas apan nakapalta siya sa niaging Asia Cup gumikan sa pagkaangol niini.
Gibalik siya sa training pool sa pamasin nga hingpit na siyang maalim ug maandam alang sa World Cup qualifiers. / ESL