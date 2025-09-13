PH, Qatar mipirma’g kasabutan alang sa Pinay domestic workers

Gianunisyo sa Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Sabado, Septiyembre 13, 2025, ang pagpirma sa nasod sa usa ka makasaysayanong labor agreement tali sa Estado sa Qatar mahitungod sa mga Filipino household service workers (HSWs).
Sa usa ka pamahayag, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac miingon nga ang Pilipinas ug Qatar mihimo sa labing una nga hiniusa nga kontrata alang sa mga Pinay nga domestic worker.
“We reached a historic agreement with Qatar for our OFW domestic workers—the first unified contract of its kind in the country,” matod ni Cacdac.
“This is the result of our meeting with the Labor Minister of Qatar, in a bid to further deepen bilateral relations with countries hosting our OFWs,” dugang niini.
Ang departamento nagkanayon nga ang hiniusang kontrata nagkonsolida sa mga termino sa pagpanarbaho ubos sa usa ka standard nga kasabutan nga hiniusang giila sa gobyerno sa Pilipinas ug Qatari, nga nagsiguro sa mas lig-on nga proteksyon ug patas nga pagtratar sa mga Pinay nga domestic worker.
Gitubag usab sa hiniusang kontrata ang kasagarang mga isyu sama sa pagpuli sa kontrata pinaagi sa pag-standardize sa mga termino sa pagpanarbaho nga giila sa duha ka habig.
Naglangkob usab kini sa mga probisyon alang sa tawhanon nga kahimtang sa pagtrabaho, patas nga sweldo, mga adlaw sa pagpahulay, mga benepisyo sa bakasyon, ug mga mekanismo aron masiguro ang pag-access sa hustisya kung adunay mga panaglalis.
“This agreement marks a significant step toward strengthening labor protection for Filipino household service workers,” ingon ni Cacdac.
Ang Qatar maoy pinuy-anan sa kapin sa 250,000 ka OFWs, kadaghanan kanila nagtrabaho isip mga household service worker. / Anton Banal, SunStar Philippines