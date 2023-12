Phaseout sa mga PUJ gisuwayan pagsanta

Pipila ka transport groups sa Pilipinas ninglusad og mga welga ug caravan sa tibuok nasod aron supakon ang pagwagtang sa traditional public utility jeepneys (TPUJs) samtang hugot nga nibarog si Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok sa paglugway sa Disyembre 31, 2023 nga deadline sa consolidation sa public utility vehicle (PUV) operators.

Si Mody Floranda, nasudnong presidente sa transport group nga Piston, niingon nga si Marcos nagmugma og dako’ng krisis ug nagmasaker sa panginabuhian pinaagi sa pagdumili sa paglugway sa deadline.

Kaniadtong Disyembre 14, ang mga drayber ug operators nagpahigayon og caravan sa Manila aron i-drama ang demanda sa pagpahunong sa PUV phaseout.

Nagtukod usab sila og kampo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) central office, ug nisaad nga magpabilin didto “hangtod matuman ang mga gipangayo.”

“The government is blatantly misleading the public by claiming that 70 percent of PUVs have already consolidated. What they fail to explain is that this data includes all types of PUVs, including buses,” matod ni Floranda sa media.

Kaniadtong Disyembre 12, si Marcos niingon nga 70 porsiyento sa tanan nga mga operator “naka-commit na ug nagkonsolida” ubos sa PUV Modernization Program, ug midugang nga ang gobyerno “dili makatugot sa dugang nga paglangan sa pagpatuman niini.”

Si Marcos miingon nga ang maong mga paglangay sa PUV Modernization Program “makaapektar sa kadaghanan sa mga PUV operators, mga bangko, pinansyal nga institusyon ug sa publiko.”

Matod niya nga ang pagsunod sa timeline nagseguro nga ang tanan moani og mga kaayuhan mao nga di niya lugwayan ang deadline.

Apan, ang lider sa Piston nibarog nga “si Marcos Jr. ug ang iyang mga kauban sa Department of Transportation (DOTr) ug LTFRB daw wala magtagad niining liboan ka mga informal public transport workers.”

“Let their own data speak for itself. There are 64,639 unconsolidated units nationwide, 30,862 of which are PUJs and 4,852 UV Express units in National Capital Region. This amounts to an estimated 60,000 PUJ drivers and 9,000 UV Express drivers, 25,000 PUJ operators and 4,000 UV Express operators in NCR alone,” matod ni Floranda. (ROR sa SunStar Philippines)