PhilHealth mipahugot sa pagprotekta sa kahimsog

Gipahugtan sa PhilHealth ang proteksyon sa kahimsog batok sa grabeng kainit ug mga sakit nga naay kalabutan sa init, agig pagtubag sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa aktibong aksyon sa gobiyerno batok sa climate change.
Nakatali sa Unified National Agenda for Health, ang PhilHealth nakigtambayayong sa Department of Health (DOH) samtang nagpasidaan ang ahensya sa panahon nga mao ang Pagasa bahin sa kusog nga El Niño nga magpadayon hangtod sa tungatunga sa 2027.
Ang maong weather phenomenon nagdala og taas nga risgo sa heat stroke, dehydration, asthma, alta presyon, dengue, ug mga impeksyon nga gikan sa tubig.
Isip suporta niini nga direktiba, giawhag sa PhilHealth ang mga pamilya nga magparehistro ug mobisita sa ilang gipili nga Yaman ng Kalusugan Program o Yakap clinic aron makakuha preventive ug primary care nga mga benepisyo.
Kini nga lakang nagtumong sa pagtabang sa pagpanalipod sa publiko batok sa mga risgo sa kahimsog tungod sa init.
Pinaagi sa Yakap, ang mga miyembro makakuha og mga konsultasyon, angay nga laboratoryo ug diagnostic tests, ug outpatient cancer screening.
Ang kuwalipikadong mga miyembro mahimo usab makadawat og hangtod sa P20,000 nga kantidad sa mahinungdanong mga tambal sa outpatient matag tuig.
Ang regular nga pagpaubos sa checkup ubos sa programa makatabang sa pag-ila ug pagdumala sa mga kondisyon nga mahimong mograbe sa panahon sa grabeng kainit, sama sa alta presyon, diabetes, ug mga sakit sa respiratoryo.
Gipahinumdoman sa PhilHealth ang mga miyembro niini nga ang state insurer naghatag og parehong outpatient ug inpatient coverages.
Pinaagi sa Outpatient Emergency Care Benefit, ang mga serbisyo sa emergency room nga dili kinahanglan ma-admit kay sakop, lakip ang konsulta sa doktor, diagnostic tests, imaging, emergency procedures, ug essential medicines.
Alang sa mga grabeng kondisyon nga nagkinahanglan og pagpa-admit sa ospital, ang PhilHealth nagbayad og direktang fixed case rates sa akreditadong mga ospital para sa mga impeksyon sa panahon (seasonal infections) ug mga sakit nga naay kalabutan sa init. Ang coverage naglakip sa typhoid fever (P19,500), heat fatigue (P18,135), sore eyes (P16,575), heat stroke o cramps (P12,675), acute gastroenteritis (P11,700), ug chickenpox o moderate-to-severe dehydration (P7,800).
Aron makaparehistro sa Yakap, ang mga miyembro mahimong mopili sa ilang gusto nga klinika online pinaagi sa PhilHealth Member Portal o sa eGovPH app. Mahimo usab silang magparehistro on-site sa bisan unsang PhilHealth Regional Office o Local Health Insurance Office sa tibuok nasod. / PR