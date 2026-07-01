PhilHealth mipalapad sa coverage sa leptospirosis ngadto sa P411K

Palapdan sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang benefit package niini para sa leptospirosis sugod karong Hulyo 15, 2026, diin ang mga kwalipikadong pasyente nga adunay grabe nga kaso mahimong makadawat og hangtod sa P411,000 nga coverage sa healthcare, matod sa Malacañang.
Ang gipadako nga mga benepisyo nahiuyon sa kamanduan ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nga palambuon ang pag-access sa pag-atiman sa panglawas ug pakunhoran ang kahasol sa panalapi sa mga Pilipino, sumala ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro atol sa usa ka briefing sa Palasyo niadtong Martes.
Ubos sa gipabag-o nga package, ang mga kwalipikadong pasyente mahimong makadawat og hangtod sa P63,000 alang sa pag-atiman sa ospital, P170,000 alang sa hemodialysis, ug P230,000 alang sa peritoneal dialysis.
Matod ni Castro, ang coverage mamahimong moabot og P411,000 alang sa mga kwalipikadong pasyente nga nanginahanglan og intensive nga pagtambal, lakip ang kombinasyon sa hemodialysis, mechanical ventilation, ug pulmonary rehabilitation.
Nagpadayon sab ang PhilHealth sa paghatag og libreng konsultasyon pinaagi sa ilang programang Yaman ng Kalusugan Program (Yakap), diin ang mga pasyente mahimong maresitahan og doxycycline, usa ka antibiotic nga gigamit sa pagpugong sa leptospirosis kung gikinahanglan sa medikal nga rason.
Ang medicine benefit package sa PhilHealth naghatag usab og hangtod sa P20,000 matag tuig kada miyembro alang sa mga tambal nga gikinahanglan sa pagtambal sa leptospirosis, dugang ni Castro.
Sumala sa DOH, daghan sa mga kaso naglambigit sa mga mag-uuma nga kanunay nga ma-expose sa lapok ug tubig nga posibleng kontaminado samtang nagtrabaho sa kahumayan. / JGS / SunStar Philippines