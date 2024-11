PhilHealth mipausbaw og 200% sa benepisyo sa severe dengue

Samtang nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso sa dengue fever sa nasod, ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) mipasaka usab sa benepisyo alang sa severe dengue gikan sa P16,000 ngadto sa P47,000 nga gisugdan niadtong Nobiyembre 1, 2024.

Kini nga halapad nga pagsaka nga parte sa padayon benefit rationalization sa benepisyo sa PhilHealth, gitinguha nga makahatag og igo nga proteksyon’g pinansiyal sa mga Pilipino nga apektado niining maong sakit.

Sa sinugdanan ning tuig, mipasaka na usab ang ang PhilHealth sa benepisyo alang sa pagpandambal sa dengue nga aduna o wala’y warning signs, gikan sa P10,000 ngadto sa P13,000.

“PhilHealth is committed to supporting Filipinos, most especially during these challenging times,” matod ni PhilHealth President and CEO Emmanuel R. Ledesma, Jr.

“With this two-fold increase in health insurance coverage for severe dengue, we hope to alleviate the financial burden on affected families. There is no more reason to delay seeking immediate medical treatment upon observing dengue symptoms, sagot po kayo ng PhilHealth,” dason niya.

Niadtong Oktubre 4, 2024, mitala og 264,467 nga kaso sa dengue sa tibuok nasod, matod sa Department of Health, diin ang National Capital Region (NCR) nakaabot sa alert level tungod sa 24,232 nga natala nga mga kaso.

Gipahinumdoman sa PhilHealth ang publiko nga ang mga pasyente nga buot mo-avail sa mga serbisyo gawas sa minimum standards of care sa mga private room nga accommodations, lakip na ang mga dugang nga serbisyo nga wala’y labot sa pagdumala sa dengue sa mga akreditado nga pribadong pasilidad, aduna gayu’y mabayran nga balanse o excess.

Samtang, ang mga serbisyo sa non-basic nga accommodations sama sa private room sa mga pampublikong pasilidad mosubay usab og fixed co-payment.

Kini nagpasabot nga posible’ng aduna gihapo’y mabayran nga balanse gikan sa kinatibuk-an nga bayrunon human makaltas ang benepisyo apan dili angay molapas sa Case Rate o abagahon nga kantidad sa PhilHealth.

Sa mga kaso nga ingon niini, makabayad og dugang nga balayrunon alang sa upgraded nga serbisyo (private, executive o suite rooms), pagpili sa mga doktor, ug paggamit sa mga amenidad sama sa mga refrigerator, microwave oven, ug Wifi.

Isip parte sa informed consent, ang mga doktor nga nag-atiman sa pasyente kinahanglan pahimangnuan ang mga pasyente mahitungod sa minimum nga mga paagi sa pag-atiman alang sa severe dengue ug ang mga posibleng out-of-pocket kun balayrunon gawas sa benepisyo sa PhilHealth o co-payment nga mag-agad sa paggamit sa mga kahimanan ug upgraded nga mga naasoy nga serbisyo. / PR