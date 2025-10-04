Philhealth moabaga sa orthopedic services sa mga biktima sa linog

Giaprobahan sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang pagpalapad sa Z benefit package niini aron moabag sa orthopedic services sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo sa Sugbo niadtong Septiyembre 30.
Si Department of Health (DOH) Assistant Secretary Albert Domingo mihimo sa maong anunsiyo atol sa interview niini sa paglusad sa “PinaSigla: Isang Flex para sa Masiglang Pilipinas!” national health fair sa Rizal Park sa Manila niadtong Sabado.
Matod niya nga giaprobahan sa PhilHealth Board of Directors ang pagpalapad sa mga benepisyo niadtong Biyernes.
“Basta ang pasyente ay biktima o ang kanyang injury ay nanggaling doon sa lindol, aftershocks included, sasagutin po ng PhilHealth ‘yung,” matod niini.
“Marami po sa mga kaso ay nabalian, nabagsakan, naputol ang bahagi ng katawan at ang kailangan ay ‘yung mga implants, which is usually mahal. Sasagutin po ‘yan ng PhilHealth until the state of calamity is lifted for the particular incident,” dugang niini.
Ang zero balance billing anaa usab sa tulo ka mga tambalanan sa DOH sa Sugbo.
Nagpadala sab ang DOH og dugang nga mga espesyalista sa kahimsog sa pangisip nga ipakatap sa probinsya.
“DOH will take care of the mental health part -- mayroon tayong Mental Health and Psychosocial Service team na ide-deploy sa Cebu province on a rotational basis para iyon ang mag-aasikaso doon sa mental health,” matod niini.
“Pero mayroon na tayong teams na nandoon, ‘yung ating mga health emergency response teams and mayroon naman silang,” dugang niya. / PNA