PhilHealth mohatag og amnestiya para sa mga wala mabayri nga kontribusyon

Gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) nga maghatag og general amnesty aron tugotan ang mga tag-iya og negosyo, mga employer, ug mga self-employed nga miyembro nga mabayran ang ilang wala mabayri nga kontribusyon gikan sa 2013 hangtod 2024, nga wala nay interes ug penalty charges.
Sa usa ka video statement, giingon ni Marcos nga ang maong mando nagtumong sa pagdasig sa pagsunod sa mga kinahanglanon sa pagkamiyembro sa PhilHealth, samtang gipagaan usab ang palas-anon sa panalapi sa mga amo ug mga trabahante nga nabiyaan sa ilang mga bayranan, ilabi na niadtong panahon sa kalisod sa ekonomiya.
Matod niya, gilauman nga mokabat sa 300,000 ka mga miyembro sa PhilHealth ang makapahimulos niini nga amnesty. Dugang pa ni Marcos, ang amnesty ipatuman sulod sa tibuok tuig sa 2026.
“Alam naman namin na ‘yung three percent na binabayad para sa PhilHealth eh medyo -- na buwan-buwan ay ramdam na ramdam ng ating mga kababayan,” matod sa presidente. / TPM / SunStar Philippines