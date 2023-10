PhilHealth: Salig og balik sa online portal

Samtang nagpadayon kini sa pagbangon gikan sa cyberattack niadtong Septiyembre 22, 2023, ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) niadtong Sabado, Oktubre 14, nag-awhag sa mga miyembro nga mosalig sa paggamit sa PhilHealth Member Portal.

Sa usa ka pahayag, ang Presidente ug Chief Executive Officer sa PhilHealth nga si Emmanuel Ledesma Jr. niingon nga ang mga miyembro kinahanglang dili magduhaduha sa pag-access sa ilang membership portal account bisan pa sa bag-o nga pag-hack sa sistema sa ahensya.

“PhilHealth encourages its members to access the PhilHealth Member Portal to safely check on their membership and contributions record,” matod ni Ledesma.

Siya miingon nga ang Member Portal mahimo usab nga gamiton sa mga miyembro sa pagbayad sa ilang mga kontribusyon.

Sa susama, ang Member Portal mahimo usab nga gamiton sa pagparehistro sa mga akreditado nga Konsulta providers nga ilang gipili aron maka-avail sa mga serbisyo sa primary care.

Para sa mga first-time user sa Member Portal, ang PhilHealth niingon nga mahimo silang maghimo og account gamit ang ilang PhilHealth Identification Number (PIN) ug lig-on nga password.

Ang usa ka kompirmasyon ipadala sa ilang email address. Sa higayon nga madawat na ang kompirmasyon, ang PhilHealth miingon nga makasu­god na sila sa paggamit sa mga serbisyo sa Member Portal.

Hinuon, ang state-run health insurer, nipahinumdom sa mga miyembro nga magmatngon ug siguruhon nga ang opisyal nga website niini (https://www.philhealth.gov.ph) lang ang ilang ma-access pinaagi sa pagtimaan sa domain, nga mao ang “gov.ph” ug dili “.com” o “.net.”

Giingon sa PhilHealth nga ang koneksyon sa website kinahanglan usab magsugod sa usa ka “https” (hypertext transfer protocol secure) nga tag ug adunay usa ka display padlock connection secure icon sa wala nga bahin.

Matud ni Ledesma, ang paggamit sa PhilHealth Member Portal mas maayo kay sa pag-patronize niadtong nagtanyag og pagtabang kanila online.