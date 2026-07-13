Phillips gituohang di magpa-draft sa PBA

Posibleng mawala ang labing giatangang prospect sa listahan sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 51 Rookie Draft.
Kini human nasayran nga nibiya si Mike Phillips sa powerhouse team sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) nga mao ang San Juan Knights aron moduwa sa Japan B.League.
Mismong ang team manager sa Knights nga si Jun Usman ang nikompirmar ning maong kalambuan.
“Sadly, he left us. What’s unfair is he didn't even have the balls to talk to us. It was only his brother Ben who informed us of his sudden departure,” matod ni Usman nga napatik sa Spin.ph.
Sa sayo pa, si Phillips kinsa nakaduwa sa Gilas Pilipinas sa niaging Window 3 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, gihugonhugonan nga magpa-draft sa PBA. / ESL