Phillips makaduwa na unta sa Gilas apan…

Naghinamhinam na unta si Gilas Pilipinas coach Tim Cone sa desisyon sa FIBA nga ikonsiderar nga local player si Fil-Am Mike Phillips, nagpasabot nga puwede na kining makaduwa sa Gilas alang sa Window 2 sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Apan gitataw ni Cone nga dili pa makaduwa ang produkto sa De La Salle University (DLSU) Green Archers sa Window 2 gumikan kay kasamtangan pa kining naa sa Florida, USA unya duha na lang ka mga adlaw ug mokombati na’g sugod ang Gilas.
“Definitely, we’d like him for the next window. Everything came together just a little too late for this window,” matod ni Cone, nga napatik sa www.spin.ph, kabahin sa Finals MVP sa niaging season sa UAAP.
Sa Window 2, mo-host ang Gilas batok sa New Zealand Tall Blacks karong Pebrero 26 ug batok sa Australia Boomers karong Marso 1 sa Mall of Asia (MOA) Arena sa Manila.
Labing seguro, karong Hulyo na, atol sa final window sa first round qualifiers, makaduwa sa Gilas si Phillips, kansang lola nagagikan sa Dakbayan sa Sugbo. / ESL